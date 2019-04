Giovedì 4 Aprile 2019, 18:35 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 18:36

Nasce al Sud il primo Manifesto oncologico: il Pascale di Napoli, il Giovanni Paolo II di Bari e il Crob di Rionero stilano un documento programmatico per esporre regole e princìpi da sottoporre al giudizio pubblico. Tra gli obiettivi sottoscritti nel documento programmatico, che sarà presentato nel corso delle Giornate Mediterranee di Oncologia, convegno che si terrà a Napoli il 24 e il 25 giugno, la stabilizzazione dei contratti dei precari, individuata come necessità strategica al fine di trattenere i “cervelli” e attrarne di nuovi.L’iniziativa, unica nel suo genere, ha preso il via durante l'ultimo incontro tra le direzioni strategiche dei tre Istituti, in cui si è preso atto della condivisione ormai praticamente a regime della piattaforma informatica condivisa per gli studi clinici chiamata Smart. E si è deciso di dar vita al Manifesto della Rete AMORe.«La stesura finale del manifesto - dice il direttore generale del Pascale Attilio Bianchi - ci vedrà impegnati nei prossimi mesi, insieme alla condivisione dei PDTA che saranno oggetto di certificazione condivisa. Anche questa una nuova frontiera sulla quale ci confronteremo».