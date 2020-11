Nutrizionista scopre un alimento che contiene 2.300 kilocalorie e lancia l'allarme

Me acabo de topar con este engendro en un supermercado. Con una simple regla de tres veremos que aporta nada menos que 2.300 kilocalorías. No es que sea mucho, es que es TODO).

Sigue 👇 pic.twitter.com/GjL1zohONL — 🏳️‍🌈Julio Basulto (@JulioBasulto_DN) November 9, 2020



In Spagna, il nutrizionista Julio Basulto ha aperto un'intensa discussione sui social dopo aver scoperto e riferito dal prorpio profilo della presenza sugli scaffali del supermercato di un alimento da ben 2.300 kilocalorie.

La pietanza in questione è un dolce a base si pasta sfoglia e cioccolato del peso di 425 grammi che fornisce 541 kilocalorie per ogni 100 grammi di prodotto. Mangiandolo, dunque, si assume tutto il fabbisogno giornaliero di calorie, senza però ingerire i nutrienti necessari per il corretto funzionamento dell'organismo.

«Anche se ha la forma di un cuore, è meglio non mangiarlo. Soprattutto se si hanno problemi cardiovascolare», ha avvertito Basulto, che ha anche ricordato che la principale causa di morte in Europa sono le patologie di questo genere.

