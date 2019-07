Adolescenti, saltare la colazione aumenta il rischio obesità

Saltare la colazione aumenta il rischio di obesità nei ragazzi. Questa abitudine è diffusa tra gli adolescenti, tanto che ad esempio in Italia secondo l'indagine «Adolescenti e Stili di Vita» presentata alcuni mesi fa, il 34% dei maschi e il 43% delle femmine rinuncia al primo pasto della giornata. Ma si correla direttamente con un aumento della circonferenza della vita e dell'indice di massa corporea (Bmi). Può portare a una dieta squilibrata e ad altri comportamenti poco sani.



A evidenziarlo è una ricerca guidata da alcuni studiosi affiliati all'University of SÆo Paulòs Medical School, pubblicata su Scientific Reports. «Saltando la colazione, milioni di bambini e adolescenti in tutto il mondo probabilmente sostituiscono un pasto fatto in casa più salutare, con latte, cereali integrali e frutta, con cibo comprato magari lungo la strada per la scuola - evidenzia Elsie Costa de Oliveira Forkert, autrice principale della ricerca - questo di solito significa consumare alimenti con molte calorie, industrializzati e a basso valore nutrizionale, come pasticcini o bevande zuccherate, che sono direttamente associati allo sviluppo dell'obesità».



Per la ricerca sono stati analizzati dati europei su 3528 adolescenti e brasiliani su 991 ragazzi. È emerso che gli adolescenti maschi erano in media più alti e più pesanti e avevano circonferenze della vita più grandi rispetto alle femmine. «Per i ragazzi che hanno saltato la colazione - aggiunge ad esempio Forkert - la circonferenza media della vita era 2,61 centimetri maggiore in Europa e 2,13 in Brasile». Nelle ragazze saltare la colazione era correlato con un'obesità complessiva e a livello addominale anche quando il tempo dedicato sonno era adeguato. In Brasile, poi, le ragazze risultavano più sedentarie dei ragazzi, mentre in Europa le abitudini sedentarie prevalevano meno tra le femmine che tra i maschi, ma le prime erano meno attive fisicamente.

Martedì 23 Luglio 2019

