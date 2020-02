A Roma prima riunione del nuovo consiglio dell'Ordine degli psicologi

Si è insediato oggi a Roma il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi. In seguito al riconoscimento definitivo della psicologia come professione sanitaria, la prima seduta si è svolta nella sede del ministero della Salute. Al Consiglio nazionale la Campania sarà rappresentata dal presidente dell'Ordine regionale, Armando Cozzuto. « Il mio lavoro - sottolinea lui - sarà improntato alla trasparenza, alla tutela e allo sviluppo della professione. Per questo, occorre che il Cnop diventi un luogo di confronto e di valorizzazione di quelle differenze fondamentali a ogni processo di crescita e di sviluppo » . © RIPRODUZIONE RISERVATA