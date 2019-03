Napoli: al pronto soccorso Ospedale del Mare arrivano i braccialetti identificativi

Giovedì 21 Marzo 2019, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2019 16:54

Al via l’utilizzo, al pronto soccorso dell’ospedale del mare, dei braccialetti identificativi dei pazienti.Il braccialetto consiste in una sottile striscia di carta e plastica, con su scritti un codice a barre e un numero, che seguiranno il paziente fino alle dimissioni in uso per evitare errori nel passaggio del malato da un reparto all’altro. L’innovazione parte dall’area dell’emergenza urgenza del presidio di Napoli est e nell’arco di alcune settimane si estenderà a tutto l’ospedale del mare. Una sperimentazione che presto potrebbe “contagiare” anche gli altri pronto soccorso e reparti di degenza degli ospedali di Napoli.«L’identificazione corretta e univoca del paziente - avverte Vittorio Helzel, primario del pronto soccorso dell’Ospedale del mare - è considerata una procedura utile al fine di evitare errori nella somministrazione delle terapie, nelle trasfusioni, negli esami diagnostici e nella fase di interventi chirurgici in urgenza o nelle dimissioni. Studi e statistiche mostrano come l’uso dei braccialetti identificativi contribuisca a migliorare la sicurezza nelle procedure cliniche e assistenziali. Una buona pratica per ridurre gli errori legati alla identificazione del paziente. Da oggi a tutti i pazienti che accedono al nostro pronto soccorso - conclude Helzel - e ricoverati in urgenza saranno dotati del braccialetto identificativo e che li accompagnare in tutto il percorso clinico”. L’utilizzo del nuovo dispositivo è stato inserito tra Buone pratiche dall’Agenas (Agenzia regionale sanitaria) sin dal 2012.