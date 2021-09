Paracetamolo, una gestante su due lo usa: è allarme. Consensus: «Serve ricerca su possibili effetti avversi sul feto»

Per le gestanti la medicina più usata resta il paracetamolo. Il medicinale è usato in gravidanza da una donna su due, ma attenzione ad assumerlo con leggerezza e in modo prolungato: deve essere assunto solo quando strettamente necessario e solo su indicazione medica, alla dose più bassa possibile. Sono le raccomandazioni che arrivano in una Consensus Statement pubblicata sulla rivista Nature Reviews Endocrinology. Secondo David Kristensen dell'Università di Copenaghen è necessario fare ricerca sui possibili effetti avversi del paracetamolo sullo sviluppo fetale. Gli esperti danesi hanno revisionato tutta la letteratura scientifica dal 1995 al 2020 su paracetamolo e gravidanza, valutando tutti gli studi su animali e di laboratorio e anche gli studi epidemiologici su donne e bambini.

Vaccino Covid, sì in gravidanza (ma consigliato nel secondo e terzo trimestre) e in allattamento

È emerso un possibile legame tra problemi di sviluppo neurologico, urogenitale e riproduttivo e uso di paracetamolo in gravidanza e questo rischio va valutato con ricerche ad hoc e studi epidemiologici su vasta scala. Le agenzie regolatorie statunitense, Food and Drug Administration, ed europea, European Medicines Agency, dovrebbero revisionare tutti i dati disponibili sia di tipo epidemiologico sia sperimentale per stilare una valutazione del rischio basata sull'evidenza, per informare le pazienti e i medici che spesso sottovalutano l'uso del paracetamolo durante la gravidanza, conclude Kristensen.