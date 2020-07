Perde un dito dopo essere stato infettato da un batterio carnivoro mentre lava i gamberi | Foto

Man has part of finger amputated after being pricked while cleaning prawns, infected by flesh-eating bacteria https://t.co/pDGwhgo1hJ pic.twitter.com/RV6B4QimPJ — The New Paper (@thenewpaper) July 12, 2020

Un uomo ha persodestra a causa di un'infezione contratta dopo essersi ferito mentre lavava i gamberi che aveva comprato in un mercato di, secondo quanto raccontato dai media locali.Al momento dell'incidente l'uomo non si è preoccupato dell'accaduto, tuttavia il giorno successivoe il dito era gonfio e scuro. Solo allora ha deciso di recarsi dal medico che gli ha diagnosticato laLa stessa notte gli è stata amputata parte del dito e, successivamente, ha dovuto trascorrere due giorni nel reparto diI funzionari sanitari hanno sottolineato che se il paziente avesse rimandato la visita medica per un altro giorno, avrebbe potuto perdere l'intera mano o addirittura morire.La fascite necrotizzante è un'infezione batterica che si diffonde rapidamente le cui cause più comuni sono gli streptococchi di gruppo A. Questo batterio carnivoro uccide i tessuti e provoca gravi complicazioni.