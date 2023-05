Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni e la dirigente scolastica Francesca Coletta hanno premiato con una pergamena i partecipanti del progetto della scuola Pergolesi e della ASL Napoli 2 Nord contro le dipendenze. Nella giornata conclusiva ci sono state le premiazione degli studenti nell’ambito della valorizzazione dello sport come strumento di benessere e in conclusione del Progetto. La scuola ha così dato vita ad una manifestazione dal titolo “Giornata Salute e Benessere”. La mattinata si è svolta con una serie di attività: - una Mini Maratona nei cortili dell’Istituto - una serie di premiazioni dei tornei di Dama e tennis tavolo - un incontro di pallavolo.

mezzo per prevenire le dipendenze. Lo sport ci insegna ad essere delle persone migliori e dei cittadini migliori: rispettosi delle regole, corretti, che si impegnano per raggiungere risultati e che capiscono che per raggiungere quei risultati ci vogliono impegno e a volte fatica. Lo sport ci insegna una cosa fondamentale: saper perdere. E questo vale sempre: nel lavoro, nello studio e nelle relazioni personali. I nostri ragazzi sono meravigliosi, sono certo che il loro futuro sarà scintillante".