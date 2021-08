Prosciutto cotto, ritiro massiccio per rischio listeria: ecco le marche che lo vendono

Rappel Conso, il sito francese di avviso sui prodotti pericolosi, ha allertato i consumatori sul sospetto della presenza di listeria nelle vaschette di prosciutto Herta, vendute in molte marche. Questo prodotto è attualmente in fase di ritiro dai negozi. Si tratta di vaschette di prosciutto "Le Bon Paris à étouffée - 6 fette" commercializzate tra il 25 e il 27 agosto 2021 e la cui data di scadenza è fino al 22/09/2021. Un prodotto venduto da molte catene di supermercati, tra i quali: Système U, Leclerc, Monorpix, Metro, Leader Price, Intermarché, Francap, Atac, Schiever, Carrefour, Casino e Franprix.

Listeria, che cos'è

La listeriosi è un’infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes, generalmente dovuta all’ingestione di cibo contaminato e pertanto classificata fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti (tossinfezioni alimentari). Nonostante evidenze della malattia siano state descritte fin dalla fine dell’800 in diverse specie animali, il primo caso umano di listeriosi è stato riportato nel 1929, e il primo caso perinatale nel 1936.

Nei Paesi occidentali, la malattia si sta rivelando sempre più un importante problema di sanità pubblica. Seppur relativamente rara, infatti, si può manifestare con un quadro clinico severo e tassi di mortalità elevati soprattutto in soggetti fragili quali neonati, anziani, donne gravide e adulti immuno-compromessi. Inoltre, negli ultimi anni, si sono verificate frequenti epidemie, soprattutto in seguito alla distribuzione di cibo contaminato attraverso le grandi catene di ristorazione.

#RappelProduit

LE BON PARIS A L'ETOUFFEE 6 tranches - HERTA Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) Motif : Suspicion de présence de listeria,https://t.co/nVg6eCnZBG pic.twitter.com/xl0SgjHtRA — RappelConso (@RappelConso) August 27, 2021

Sintomi

La dose infettiva di Listeria è non è certa: il rischio di sviluppare la malattia si ha anche con bassi livelli di carica batterica, anche se la maggior parte dei soggetti adulti in buona salute non presenta alcun sintomo dopo il consumo di alimenti contaminati o può presentare sintomi gastroenterici quando la contaminazione è molto elevata. La listeriosi può assumere diverse forme cliniche, dalla gastroenterite acuta febbrile più tipica delle tossinfezioni alimentari, che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione (ed è autolimitante nei soggetti sani), a quella invasiva o sistemica.