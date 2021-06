Puglia, ecco la nuova campagna di comunicazione per l'estate 2021: bellezze naturali "in sicurezza"

La Puglia ci sta mettendo tutta se stessa per far ripartire il suo turismo. Le immagini rimandano alla bellezza della regione che è nel paesaggio, nel profumo del mare, nella pietra scolpita, nel cibo della tradizione e nella tradizione conservata, e sono raccontate con gli occhi pieni di amore del piccolo protagonista che ha trovato il suo primo amore in Puglia. «La nuova campagna di comunicazione firmata da Pugliapromozione è in grado di mettere perfettamente in luce tutto l'impegno con il quale la Regione Puglia si sta prodigando per assicurare una serena e sicura ripartenza dei settori del turismo e della cultura», ha commentato Massimo Bray, assessore alla Cultura e al Turismo.

«Una campagna di comunicazione che sottolinea quanto il patrimonio paesaggistico e storico-artistico della nostra regione sia vocato naturalmente a emozionare, a offrire sensazioni speciali. La Puglia, in lizza tra le migliori destinazioni europee per il turismo balneare e culturale, è sempre pronta a stupire con le sue bellezze ed eccellenze da scoprire. Dobbiamo essere consapevoli - ha proseguito - che ognuno dei territori delle nostre sei Province è capace di fare innamorare di sé sempre più visitatori, coi suoi valori identitari legati a scorci, sapori e suoni che evocano una memoria autentica. Il mio augurio è che la regione ritratta in 'Puglia, una storia d'amorè, con i suoi luoghi meravigliosi e nei suoi tempi distesi, possa essere, almeno in parte, una soluzione alle paure e agli affanni dei nostri giorni, e che i suoi valori possano influire positivamente sulle vite di tutti coloro che vorranno venire a trovarci ed essere nostri concittadini. Per qualche tempo, oppure per sempre».