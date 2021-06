Puglia, torna “Tra le torri del Primitivo di Manduria”: tra degustazioni, monumenti e paesaggi

Tornano le degustazioni dop nelle Terre del Primitivo di Manduria. A piedi lungo i sentieri tra le bellezze storiche, naturalistiche e soprattutto vitivinicole, per scoprire i luoghi più belli della Puglia. Arriva in estate la terza edizione Tra le torri del Primitivo di Manduria, l'evento con il quale il Consorzio di Tutela invita appassionati di vino a partecipare ai percorsi esclusivi con degustazioni in programma da fine luglio a settembre. Quattro esperienze che permetteranno di scoprire anche i monumenti più nascosti e i sentieri naturalistici meno battuti. E poi frantoi, escursioni in barca, musei e chiese rupestri. L'occasione è quella giusta, la pandemia ha cambiato definitivamente il paradigma del viaggio che già era in fase di trasformazione. Si torna a viaggiare a piedi, come pellegrini o antichi viandanti: è tempo di cammini. Un'occasione per concedersi una pausa a contatto con la natura scoprendo tradizioni enogastronomiche e attrazioni culturali che garantiscono vere e proprie chicche da scoprire a piedi. L'iniziativa si svolgerà in piena sicurezza, con attività adeguate alle disposizioni per il contrasto al Covid19. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti a un massimo di 50 partecipanti, quindi è necessario prenotarsi tramite email all'indirizzo comunicazione consorziotutelaprimitivo.com.

Estate 2021, come andremo in vacanza? spiagge, pass, alberghi: la guida anti-Covid

Ogni singolo partecipante avrà diritto a una sola prenotazione per una delle 4 tappe previste. Le peculiarità culturali e archeologiche di ogni appuntamento verranno raccontate da una guida e, alla fine di ogni percorso, l'evento sarà arricchito da una degustazione offerta dalle aziende del Consorzio di Tutela. Infine, ai partecipanti sarà consegnato un kit di prodotti tipici in sacchetti bio, a cura di Slow Food Puglia. Con l'accoglienza green ed ecosostenibile e la possibilità di scoprire località di grande fascino tra le distese di vigneti e mare ecco la possibilità di conoscere la Puglia con un approccio diverso.