Ravenna, al via la raccolta del sale dolce di Cervia: aperte le visite per i turisti

Domani partirà la raccolta del Sale Dolce di Cervia, sulla costa romagnola in provincia di Ravenna. La «cavadura» 2021 si prospetta di ottima qualità e qualità. Si tratta di un momento molto felice per la Salina di Cervia, dopo due anni nei quali non è stato possibile effettuare la raccolta del sale. Viste le ottime condizioni meteo di questo 2021, con caldo costante e poche precipitazioni, l'annata salifera si prospetta molto buona. La raccolta durerà circa tre settimane e da lunedì 16 agosto in aia si formeranno i cumuli di sale dell'annata 2021. Una volta depositato e lasciato essiccare al sole, il sale «nuovo», dopo essere stato lavato con acqua ad alto grado salino, verrà quindi impacchettato e immesso nel mercato, italiano ed estero, presumibilmente entro la fine dell'anno.

Già da lunedì 16 agosto sarà possibile per i turisti e i cittadini visitare la parte produttiva della salina, con le visite guidate nelle quali si potrà vedere da vicino la raccolta del Sale Dolce di Cervia. Le visite sono organizzate dal Centro Visite della Salina. Si tratta di una emozione unica. Per prenotare le escursioni è possibile chiamare il numero: 0544 973040.