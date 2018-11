Reggiseno, ha oltre un secolo e aiuta a sentirsi sicure

Domenica 4 Novembre 2018, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 17:43

Tutto ebbe origine il 3 novembre 1912, quando Mary Phlps Jacob si accorse che il suo abito da sera lasciava intravvedere le stecche del corsetto sottostante, e con due fazzoletti uniti da un nastro diede vita al primo reggiseno.Oggi in modelli sempre più evoluti e tecnici, con o senza ferretto, a balconcino, imbottito, senza spalline, in pizzo, senza cuciture e in materiale invisibile, il reggiseno è accessorio da scegliere a seconda dell'abbigliamento, fino a diventare parte integrante dell'outfit. Il reggiseno, infatti, si è ormai emancipato dalle convenzioni e viene indossato con disinvoltura al pari di un accessorio o di un capo di abbigliamento, senza più risultare inappropiato. Così come sta accadendo ad un altro capo di abbigliamento intimo, il pigiama: pantaloni e giacca, magari in materiale lucido o di seta, da indossare anche per uscire.In un sondaggio di Privalia sulle nuove tendenze in fatto di lingerie tra le sue clienti italiane in età compresa tra i 20 e i 45 anni è emerso che il 73% possiede almeno sette reggiseni nel proprio cassetto, per ogni tipo di occasione ed esigenza. I risultati dell'indagine sono stati elaborati in base al modello preferito: le ottimiste, le comode e le sportive.Le OTTIMISTE non possono fare a meno del push up che che, grazie a imbottiture strategiche, sostiene il seno aumentandone visibilmente il volume. Al secondo posto le comode che scelgono il reggiseno senza ferretto in particola modo nella versione in pizzo con forma a triangolo, per affrontare un'intera giornata fuori casa in pieno comfort. A seguire le SPORTIVE che optano per il modello sportivo anche al di fuori della palestra, indossato tutto il giorno per una massima libertà di movimento o come top per uno stile athleisure. Infine, un 7% di italiane sceglie la tendenza “no-bra”, confermata anche dai social network con l'aumento di hashtag nobra o nobranoproblem.In crescita è l'acquisto di slip e reggiseni in coordinato con altri indumenti: i brand dell'intimo oggi propongono collezioni complete di sottovesti, pantofole, pigiami e abbigliamento da casa en pendant, apprezzate da chi ricerca un look ordinato ed elegante anche all'interno delle pareti domestiche. Con il basic le italiane preferiscono mix&match. Colori e tessuti semplici consentono maggiore libertà negli abbinamenti, e non richiedono necessariamente l'acquisto combinato con lo slip.Indossare la giusta lingerie può infondere, conscientemente o meno, una carica di fiducia importante in svariate situazioni, anche quando non viene mostrata. Insomma, scegliere la propria lingerie è il miglior modo per concedersi un auto-regalo: indossare reggiseni, slip e body sensuali, anche se nascosti sotto strati di maglie e maglioni, non è più solo questione di seduzione, ma aiuta soprattutto a sentirsi più forti.