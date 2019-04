Ribes, perilla, camomilla: i rimedi naturali contro le allergie

L'arrivo della bella stagione molto spesso fa rima con allergia. E tra pollini e fioriture, sono tantissimi i sintomi fastidiosi che impediscono di godersi la primavera: naso chiuso, starnuti frequenti, prurito alla bocca, agli occhi e al naso, ma anche difficoltà a respirare e a deglutire. E allora come difendesi dal male di stagione?

Esistono numerosi rimedi naturali che consentono di contrastare i sintomi dell'allergia, ridurre l'infiammazione e migliorare la funzionalità del sistema immunitario

, spiega Cristina Settanni, naturopata, autrice del libro

Fiori del bene

, e docente presso il College of Naturophatic Medicine Italia. Ecco le piante utili consigliate dall'esperta:



- OLIO DI SEMI DI PERILLA: è una pianta simile al basilico. Dai suoi semi si ricava un olio particolarmente ricco di acido Alfa linoleico e di acidi grassi polinsaturi in particolare di Omega tre. Ha azione antinfiammatoria, antistaminica, antiallergica e riesce a limitare l'infiammazione allergica. E' in grado di comportarsi come un antistaminico naturale.



- RIBES NIGRUM: le foglie e i germogli sono ricchi di sostanze antistaminiche e antinfiammatorie che svolgono un'azione antiallergica simile a quella del cortisone. Il suo contenuto di vitamina C contribuisce a migliorare l'efficienza del sistema immunitario. Dai semi si ottiene un olio ricco di acidi grassi poli-insaturi che modulano i processi infiammatori.



- ISSOPO: questa pianta contiene marrubina, una sostanza dall'azione fluidificante utilissima in caso di rinite allergica. Si usa sotto forma di olio essenziale. Alla sera, ad esempio, prima di dormire, si possono amalgamare 7 gocce in due cucchiai di olio di mandorle dolci e massaggiare la miscela sul petto con leggeri movimenti circolatori fino a completo assorbimento dell'olio.



- EUFRASIA, CAMOMILLA E JUGLANS REGIA: per le allergie oculari come pronto intervento si consiglia il collirio all'eufrasia oppure l'impacco con due bustine di camomilla inumidite poste direttamente sugli occhi. Per gli occhi gonfi è ottimo il macerato di Juglans regia.



- OLIGOLEMENTI: tra gli oligoelementi più indicati c'è il manganese, che può aiutare a prevenire le manifestazioni allergiche e attenuare i sintomi se utilizzato due mesi prima del periodo critico. Utili anche le essenze di fiori australiani come Yellow Cowslip Orchid e Bush Gardenia.

Domenica 7 Aprile 2019, 21:28 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 21:57

