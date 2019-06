Salsicce ritirate dal mercato per allarme salmonella: ecco il lotto incriminato

Sabato 15 Giugno 2019, 18:56 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2019 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attenzione a una partita diritirata dagli scaffali del supermercato per sospetta. Negli ultimi giorniha diramato un nuovo avviso di richiamo per prodotti alimentari a rischio. Come recita l'avviso di richiamo datato 11 giugno, il ritiro riguarda. con sede in via Trieste 17 nel comune di Calci, nella provincia di Pisa. (marchio di identificazione IT1727/s CE).Il prodotto, venduto sfuso, ha la data di scadenza fissata al 26 giugno 2019. Il lotto incriminato non deve essere consumato, ma riportato integro al supermercato, che poi dovrà trattarlo nel rispetto dei dettami comunitari. Laè uno degli agenti batterici più comuni nei casi di infezioni intestinali.Il batterio viene trasmesso dagli animali e i loro derivati (come carne, uova e latte consumati crudi o non pastorizzati). La salmonellosi può anche diffondersi per contatto ed è responsabile soprattutto di infezioni gastrointestinali che possono portare a sintomi come vomito, diarrea e dolore addominale.