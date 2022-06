«Percorsi di Salute e Benessere» alla Fagianeria del Bosco di Capodimonte

Al Real Bosco di Capodimonte, il 14 e 15 giugno, l'Asl Napoli 1 Centro ha organizzato due eventi volti ad approfondire l'aspetto della salute e del benessere. Entrambi gli incontri inizieranno alle 9 per concludersi alle 14 nella splendida ambientazione della «Casa della Salute e del Benessere Fagianeria».

Il primo incontro sarà incentrato sulla conoscenza degli animali della fattoria: La fauna rappresenta in ottica «One Health» lo specchio dell’ambiente. L’incontro con gli animali costituisce un ponte tra la vita di città e la vita di campagna fornendo un’esperienza diretta della dimensione rurale e diffondendo la conoscenza e il rispetto per la natura. La relazione con gli animali potenzia canali di comunicazione differenti e incrementa la visione del diverso da sé con una percezione positiva. Un’équipe multidisciplinare afferente al «Presidio ospedaliero veterinario Asl Napoli 1 Centro» attraverso un percorso laboratoriale ti guiderà alla scoperta degli animali della fattoria.

Il secondo incontro tratterà invece del laboratorio degli alimenti di origine animale: Un percorso divulgativo sulla sicurezza alimentare partendo dalla lettura delle etichette, alla scoperta delle nuove frontiere dell’alimentazione fino alla prevenzione degli sprechi alimentari, allo scopo di aumentare la consapevolezza dei consumatori. Una équipe multidisciplinare afferente al Centro di Riferimento Regionale per la Sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva e delle produzioni agro alimentari tradizionali, sede operativa Asl Napoli 1 Centro e polo didattico integrato, guiderà alla scoperta degli alimenti di origine animale.