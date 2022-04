Salute della donna, open day all'ospedale Vanvitelli dal 20 al 26 aprile

L'azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli aderisce all'(H)Open Week di Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, e mette a disposizione controlli gratuiti in diverse discipline.

L'iniziativa, in programma dal 20 al 26 aprile, è promossa in occasione della «Giornata nazionale della salute della donna» che si celebra il 22 aprile. L'obiettivo è promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura la femminile. L'Azienda Vanvitelli mette a disposizione della cittadinanza servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche quali dermatologia, cardiologia, dietologia e nutrizione, reumatologia, ginecologia, psichiatria, diabetologia, endocrinologia e neurologia. Per accedere alle visite, in alcuni casi, è necessaria la prenotazione.