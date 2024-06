Nell’ultimo decennio, c’è stato un crescente interesse tra i ricercatori sulla natura e la funzione del sonno. Nuovi modelli sperimentali, insieme ai progressi nella tecnologia e nelle tecniche analitiche, stanno fornendo informazioni più approfondite sul cervello quando stiamo dormendo. Ecco alcune delle più grandi scoperte recenti nella scienza del sonno.

Lo studio neuroscientifico dei sogni non è più in disparte, è ormai diventato mainstream.

Come riporta g1, in uno studio del 2017, alcuni ricercatori statunitensi hanno svegliato i partecipanti a intervalli regolari durante la notte e hanno chiesto loro cosa passasse per la loro mente prima che si svegliassero. A volte i partecipanti non riuscivano a ricordare alcun sogno. Il gruppo di studio ha poi analizzato cosa stava accadendo nel cervello dei partecipanti pochi istanti prima del risveglio.

Il ricordo del contenuto dei sogni da parte dei partecipanti era associato ad una maggiore attività nella “zona calda posteriore”, un’area del cervello strettamente legata alla consapevolezza cosciente. I ricercatori sono riusciti a prevedere la presenza o l'assenza di esperienze oniriche monitorando questa zona in tempo reale.

Un altro sviluppo entusiasmante nello studio dei sogni è la ricerca sui sogni lucidi, in cui sei consapevole che stai sognando. Uno studio del 2021 ha stabilito una comunicazione bidirezionale tra un sognatore e un ricercatore. In questo esperimento, i partecipanti hanno segnalato al ricercatore che stavano sognando muovendo gli occhi secondo uno schema prestabilito.



Quest'anno ricorre il centenario della prima dimostrazione che il sonno migliora la nostra memoria. Tuttavia, recenti ricerche del 2023 hanno dimostrato che i ricordi formati durante il giorno vengono riattivati ​​mentre dormiamo. I ricercatori lo hanno scoperto utilizzando tecniche di apprendimento automatico per “decodificare” i contenuti del cervello addormentato.

Uno studio del 2021 ha scoperto che addestrare gli algoritmi a distinguere tra diversi ricordi mentre siamo svegli rende possibile vedere gli stessi schemi neurali riapparire nel cervello addormentato. Uno studio diverso, sempre del 2021, ha scoperto che più volte questi schemi riappaiono durante il sonno, maggiore è il beneficio per la memoria.

In altri approcci, gli scienziati sono riusciti a riattivare alcuni ricordi riproducendo suoni associati al ricordo in questione mentre il partecipante dormiva. Una meta-analisi del 2020 di 91 esperimenti ha rilevato che quando la memoria dei partecipanti è stata testata dopo il sonno, ricordavano più stimoli i cui suoni venivano riprodotti durante il sonno rispetto agli stimoli di controllo, i cui suoni non venivano riprodotti.

La ricerca ha anche dimostrato che il sonno rafforza la memoria per gli aspetti più importanti di un'esperienza, ristruttura i nostri ricordi per formare narrazioni più coese e ci aiuta a trovare soluzioni ai problemi su cui siamo bloccati. La scienza sta dimostrando che il sonno aiuta davvero.