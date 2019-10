Scoperto il modo in cui il nostro cervello memorizza le informazioni: dipende da come le impariamo

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli scienziati dell'di, hanno scoperto che il modo in cui il cervello memorizza le informazioni dipende in gran parte da come sono state acquisite durante il processo di apprendimento, secondo quanto rivelato in un nuovo studio pubblicato sulla rivistaI ricercatori hanno utilizzato uno scanner per la risonanza magnetica per osservare i cambiamenti subiti dalle diverse zone delassociate all'apprendimento, mentre 26 partecipanti alla ricerca memorizzavano delle sequenze che in alcuni casi erano associate a delle ricompense e in alcuni casi non lo erano.Dall'analisi gli scienziati hanno concluso che i cambiamenti osservati nei percorsi neurali associati all'apprendimento dei partecipanti erano diversi a seconda di come ogni persona aveva appreso la nuova informazione.«Questa ricerca mostra che abbiamo più reti nel cervello che ci aiutano a memorizzare le conoscenze apprese o le associazioni, il che significa che i danni a una parte del cervello continueranno a lasciare disponibili meccanismi alternativi per l'apprendimento», ha affermato il coautore dello studio, Miriam Klein-Flugge. «Abbiamo anche appreso che alcune di queste conoscenze sono molto persistenti e il cervello non le dimentica anche quando diventano irrilevanti, mentre le conoscenze acquisite attraverso meccanismi di apprendimento alternativi sono più flessibili e possono essere scambiate più facilmente con nuove conoscenze», ha aggiunto il ricercatore.