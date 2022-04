Settimana per la salute della donna, Federico II aderisce all'iniziativa

L'azienda ospedaliera universitaria Federico II scende in campo con un'ampia offerta di servizi clinici, diagnostici e informativi gratuiti in occasione della VII edizione della settimana per la salute della donna promossa da Fondazione Onda, in programma dal 20 al 26 aprile. Per accedere ai colloqui informativi e alle visite gratuite è necessaria la prenotazione. Per favorire l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile sono numerose le visite disponibili, le aree specialistiche e le equipe del Policlinico Federico II coinvolte, molte delle quali lavoreranno in sinergia per garantire alle pazienti un approccio multidisciplinare.

Tra i servizi offerti figurano la cardiologia che propone visite cardiologiche con elettrocardiogramma, la ginecologia che offre visite ginecologiche per la diagnosi precoce e il trattamento dell'endometriosi, la dermatologia per il controllo dei nei e la prevenzione del melanoma, le equipe di endocrinologia e ortopedia rendono disponibili visite per il controllo dell'osteoporosi, mentre il gruppo di nutrizione clinica propone colloqui informativi telefonici per disagi alimentari in giovane età, insorti in pandemia.

Ampio spazio anche alla diabetologia che organizza visite nutrizionali per le donne in gravidanza con iperglicemia e visite diabetologiche per la prevenzione del diabete nelle donne in menopausa. La geriatria propone l'iniziativa “Donne e memoria” con visite per la valutazione della funzione mnemonica nelle donne over 50. Servizi sono offerti anche da pneumologia, psichiatria, chirurgia plastica, neurologia che per chi soffre di epilessia propone counseling per le problematiche correlate alla contraccezione e alla gravidanza, counseling psicologico e colloqui online con lo psicologo. Per le pazienti che invece soffrono di sclerosi multipla è previsto un incontro su “La sclerosi multipla pediatrica: presa in carico clinica e psicologica del giovane” e consulenze ginecologiche per la fertilità, organizzate dalle equipe di neurologia insieme al team di ginecologi specializzato.

«Da donna, da madre, da professionista so bene quanto spesso si antepongano le esigenze della famiglia e del lavoro al proprio benessere - sottolinea Anna Iervolino, direttorice generale dell'azienda - la settimana per la salute della donna è un'opportunità per fermarsi e ristabilire le giuste priorità. La salute è il nostro bene più prezioso e il biennio che stiamo faticosamente lasciandoci alle spalle ce lo ha ricordato. Cogliamo l'occasione per prenderci cura di noi stesse». L'attenzione dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II alla salute femminile è riconosciuta dalla Fondazione Onda fin dal 2014 quando il Policlinico è entrato a far parte del network bollini rosa. Anche per il biennio 2022-2023, l'Azienda federiciana ha ottenuto il massimo riconoscimento da Onda come “Ospedale a misura di donna” con tre bollini rosa.