Cos'è la sindrome del burnout? Sintomi e cause dello stress cronico provocati dal (troppo) lavoro: chi colpisce e cosa fare per curarla

Siete stressati, nervosi, dormite male o non dormite affatto, mangiate di più o di meno rispetto al solito? Forse state soffrendo della sindrome di burnout ed è qualcosa a cui prestare molta attenzione. L'OMS l'ha recentemente inserita nella nuova Classificazione Internazionale delle Malattie ed è la conseguenza dello stress cronico sul lavoro che non è stato gestito efficacemente.

In un sondaggio del 2021 su 1.500 lavoratori statunitensi, più della metà ha affermato di sentirsi esausta a causa delle richieste sul lavoro, fa sapere il New York Times. Alla sindrome sono dovuti esaurimento, nervosismo e efficacia ridotta. «Inizi a non funzionare bene, manchi le scadenze, sei frustrato, diventi irascibile con i tuoi colleghi», ha detto Jeanette M. Bennett, ricercatrice che studia gli effetti dello stress sulla salute all'Università del North Carolina. I nostri corpi «non sono stati progettati per i tipi di stress che affrontiamo oggi», ha affermato Christina Maslach, psicologa sociale dell'Università della California, che da sempre studia la sindrome da burnout.

