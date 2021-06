Vaccino Sinovac, tra 3 e 17 anni è «sicuro e genera risposta»: studio in fase 1-2

Il vaccino cinese Coronavac, della cinese Sinovac, è «sicuro» ed «efficace» nei bambini e adolescenti fra i 3 e i 17 anni. A rivelarlo è uno studio clinico di fase 1-2, pubblicato su 'The Lancet Infectious Diseases' e condotto su 550 partecipanti in Cina, che «suggerisce che due dosi del vaccino sono sicure e generano una forte risposta anticorpale», evidenziano gli autori del lavoro.

Il prodotto, un vaccino a virus inattivato, è stato recentemente approvato per l'uso di emergenza in Cina sopra i 3 anni d'età. Nel trial oltre il 96% dei bambini e ragazzi che hanno ricevuto le due dosi ha sviluppato anticorpi contro Sars-CoV-2, riportano gli esperti. La maggior parte delle reazioni avverse è stata lieve o moderata, proseguono, e il dolore nel sito di iniezione è stato il sintomo più comunemente riportato. «I bambini e gli adolescenti di solito vanno incontro a infezione lieve o asintomatica con Covid-19. Tuttavia, un piccolo numero potrebbe essere a rischio di malattia grave». E i giovanissimi «possono anche trasmettere il virus ad altri, rendendo fondamentale testare sicurezza e efficacia dei vaccini anche in queste fasce», dichiara Qiang Gao, di Sinovac Life Sciences Co, Ltd. Il dato secondo cui «CoronaVac è stato ben tollerato e ha indotto forti risposte immunitarie è molto incoraggiante - aggiunge - e suggerisce che ulteriori studi in altre regioni, che coinvolgano popolazioni più grandi e multietniche, potrebbero fornire dati preziosi per informare le strategie di immunizzazione» rivolte ai più piccoli.

Lo studio

Gli autori hanno condotto uno studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato, di fase 1-2, in bambini e adolescenti sani di età compresa tra 3 e 17 anni nella contea di Zanhuang, in Cina. Tra il 31 ottobre e il 2 dicembre 2020, 72 partecipanti sono stati arruolati nella fase 1, mentre il numero è salito a 480 nella fase 2, tra il 12 dicembre e il 30 dicembre 2020. Sono stati testati due dosaggi (1,5 o 3 microgrammi per dose) e ai diversi gruppi è stato somministrato o il vaccino o un controllo. La distanza fra le due dosi è stata 28 giorni. Le reazioni avverse censite entro 28 giorni si sono verificate nel 26% dei partecipanti al gruppo con il dosaggio più basso e nel 63% di quelli del gruppo col dosaggio più alto. Nella fase 1, il 100% dei partecipanti in entrambi i gruppi con i due diversi dosaggi ha generato anticorpi contro Sars-CoV-2. Risposte immunitarie più forti - valutate in termini di quantità di anticorpi prodotti in grado di neutralizzare il virus - sono state rilevate nel gruppo col dosaggio più alto rispetto all'altro. Nella fase 2 ha fatto anticorpi il 97% dei partecipanti al gruppo col dosaggio più basso e il 100% di quelli del gruppo col dosaggio più alto. In modo simile rispetto ai risultati per altri vaccini, gli autori hanno notato che l'aumento dell'età è legato a una ridotta risposta immunitaria, e che le risposte immunitarie tra bambini e adolescenti erano superiori a quelle ottenute negli adulti di età compresa tra 18 e 59 anni e negli anziani di età pari o superiore a 60 anni.

Non sono state rilevate differenze significative nella risposta immunitaria in un'analisi per gruppo di età. Secondo i dati, oltre il 93% nelle fasce 3-5 anni, 6-11 anni e 12-17 anni produce anticorpi contro Sars-CoV-2 (in quantità diverse) al giorno 28 dopo la seconda dose. In ogni gruppo di età c'erano differenze significative nella media geometrica dei titoli (Gmt) dell'anticorpo neutralizzante tra i diversi dosaggi, eccetto nel gruppo di età compresa tra 12 e 17 anni nella fase 1. Sulla base dei risultati, gli scienziati raccomandano due iniezioni col dosaggio più alto. Gli autori elencano fra le limitazioni dello studio quella di non aver valutato le risposte delle cellule T, che «pure svolgono un ruolo importante nelle infezioni da Sars-CoV-2», e il piccolo numero di partecipanti coinvolti, tutti della stessa etnia, che impone cautela nelle interpretazioni statistiche dei risultati. Ribadisce - in un commento collegato - la necessità di includere i bambini nelle campagne di immunizzazione Bin Cao, del China-Japan Friendship Hospital, in Cina: se la maggior parte delle stime «ha posto la soglia» dell'immunità di gregge «al 65-70%, tuttavia le varianti virali ampiamente circolanti e la persistente esitazione sul vaccino rendono difficile raggiungerla. Quindi, il calcolo deve essere rivisto al rialzo e i bambini devono essere coperti». Da qui anche la necessità di valutazioni di follow-up più lunghe nei bambini, conclude: «La sicurezza dovrebbe essere il fattore fondamentale da considerare prima che i vaccini Covid possano essere introdotti nei bambini più piccoli».