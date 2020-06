Smart working, la dieta per non ingrassare. A pranzo promossi cibi light come la bresaola

Alimentazione, dieta e benessere fisico ai tempi dello amato da un lavoratore su 2. Gli esperti avvertono: , dieta e benessere fisico ai tempi dello smart working . Elementi da non sottovalutare soprattutto perché il lavoro "da casa" è

Attenzione all'alimentazione a casa

. Per questo hanno elaborato un vademecum prezioso con consigli pratici. Soprattutto per la pausa pranzo. In pole position la bresaola:

"energica" grazie alla Vitamina B

Le lunghe ore di “lavoro di concetto” che richiedono attenzione, spesso in totale solitudine, potrebbero infatti portare a improvvisi momenti di “crollo” e mettere a dura prova l’umore, la concentrazione e la buona volontà.

Il vademecum. Lavorando da casa si mangia meglio, di più o di meno? Il lavoro agile può essere un’opportunità per dedicare maggiore attenzione e tempo alla preparazione di cibi più salutari e più gustosi, nel rispetto delle nostre tradizioni mediterranee. Punto primo, i pasti devono essere leggeri ed equilibrati, rispettando sempre gli stessi orari, con il giusto apporto calorico. Punto secondo, d edichiamo al pasto il giusto tempo, sia nella preparazione che nel consumo, lontani da computer e connessione, e apparecchiando sempre la tavola. Punto tre, per evitare l'aumento di peso, il consiglio è di portare in tavola solo quello che hai deciso di mangiare, servendoti una porzione “giusta” di ogni portata, “ascoltando” il tuo stomaco e il suo livello di sazietà. Punto quattro, un occhio di riguardo anche al movimento fisico, a maggior ragione se sei costretto tutto il giorno a casa, seduto e senza neanche più compiere il movimento per recarti a lavoro:

forzati di mantenere una regolare attività motoria - spiega Giampietro - ad es. cyclette, tapis roulant ma anche fare le scale a piedi e ginnastica a corpo libero o con piccoli attrezzi “domestici” (bottiglie riempite con acqua o terra/sabbia, corda per saltare, elastici) 1 o 2 volte al giorno quanti più giorni a settimana

cerca se possibile di esporre ogni giorno braccia e gambe al sole per 15-30 minuti per avorire la produzione di vitamina D.

Un posto d'onore per la Bresaola, salume light, pratica, versatile e ricca di proteine, vitamine e sali minerali, preziosa per aiutarci ad affrontare le attività della giornata” grazie al suo apporto di Vitamine del gruppo B.

Ultimo aggiornamento: 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E'».Michelangelo Giampietro, specialista in Medicina dello Sport e Scienza dell'Alimentazione avverte: «I pasti devono essere leggeri ed equilibrati, rispettando sempre gli stessi orari, con il giusto apporto calorico e nutrizionale, “agile” nel senso di semplice, vario e di facile digeribilità».«S». Punto cinque,