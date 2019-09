Chi smette di fumare mangia di più? Uno studio svela che l'astinenza dal fumo non influisce sul desiderio di cibo

Chi smette di fumare comincia a mangiare di più? Niente di più falso. Uno studio dell', pubblicata sulla rivista Drug and Alcohol Dependence, sfata questa credenza, suggerendo che l'astinenza dalnon influisce in maniera importante sulla motivazione che spinge verso il. Laha preso in esame 50 partecipanti, tutti i fumatori che si erano astenuti per 12 ore e che, in un'altra fase dell'esperimento, non lo hanno invece fatto, a cui sono stati dati dei soldi da spendere per le loro scelte.