Sole amico, con la app abbronzatura senza rischi

Per fornire consigli sulla corretta esposizione al sole, proteggendo in modo adeguato pelle e occhi è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, Sole Amico, l'app realizzata da Cosmetica Italia e Commissione Difesa Vista. Lanciata per la prima volta nel 2012, l'app continua a riscuotere grande successo tra i consumatori, con una veste grafica caratterizzata da colori vibranti e un layout moderno pensato ad hoc per una facile fruizione dei diversi contenuti. Tra le principali funzioni dell'applicazione resta il fornire consigli, basati sia sulle condizioni esterne (luogo, ora e raggi UV) che sul particolare fototipo dell'utilizzatore, su come proteggere occhi e pelle dal sole al fine di evitare danni alla salute, ma con ulteriori arricchimenti.



La nuova release consente infatti a ciascun utente di inserire anche i dati relativi ai membri della propria famiglia e ricevere comunicazioni personalizzate. Proprio per essere ancora più vicina ai consumatori e tempestiva, è stata sviluppata anche un'apposita versione di Sole Amico per Apple Watch: l'app fornisce così comunicazioni e notizie in tempo reale per proteggersi dal sole in maniera consapevole Una sezione «glossario» offre una panoramica su alcuni dei termini più importanti in tema di protezione solare; in aggiunta la sezione «FAQ» risponde in maniera rapida alle domande più frequenti in materia di esposizione al sole. Completa l'app anche un servizio più ludico: un «sun-quiz» che testa le conoscenze dell'utente sulla protezione dai raggi UV con il quale è possibile divertirsi a pianificare viaggi e gite fuoriporta, scoprendo allo stesso tempo i consigli utili per proteggere pelle e occhi.



L'app Sole Amico è uno strumento affidabile i cui contenuti scientifici sono stati forniti da personale medico specializzato (oftalmologi e dermatologi) seguendo le direttive della letteratura medico-scientifica nazionale e internazionale.

