Sorridere anche per finta fa bene a umore e salute

«A volte la tua gioia è la fonte del tuo sorriso, ma spesso il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia» diceva il monaco buddista Thich Nhat Hanh. Potrà sembrare solo un assunto tipicamente zen ma a quanto pare contiene una grande verità. Secondo uno studio internazionale guidato Nicholas Coles della Stanford University, sorridere, pur avendo il morale basso, può migliorare il nostro umore e di conseguenza la nostra salute. Cioè se fingiamo la mimica, il nostro organismo è in grado di reagire a questa azione procurandoci un senso di gioia e quindi sollevare il nostro umore, riducendo lo stress e rafforzando il sistema immunitario. A dirlo è «A multi-lab test of the facial feedback hypothesis by the Many Smiles Collaboration» appena pubblicato su Nature Human Behavior che apre scenari mai esplorati prima dagli psicologi di tutto il mondo. Allo studio hanno partecipato anche due ricercatori italiani dell'Università Ca' Foscari di Venezia e dell'Università Magna Graecia di Catanzaro.

Mimare un sorriso può renderci felici? Da anni i ricercatori di Psicologia si pongono questa domanda, tentando di verificare sul campo se le espressioni facciali influenzino la nostra esperienza emotiva, un'idea nota come «feedback facciale». In questo recente studio sono state individuate evidenze molto importanti che dimostrano quanto i sorrisi mimati possono, di fatto, renderci più felici. «Il nostro lavoro dimostra il potere di un sorriso, non abbastanza contro problematiche serie come ansia e depressione, ma fornisce indizi utili su cosa sono le emozioni e da dove provengono» spiega Coles specificando che «un sorriso stimola una potente reazione chimica nel cervello che può farci sentire più felice». Quello su come le espressioni facciali influenzino le nostre emozioni, infatti, è un dibattito scientifico di lunga data. Gli psicologi non sono ancora certi sulle origini delle emozioni. Una delle teorie è che la nostra esperienza cosciente delle emozioni si basi su sensazioni nel corpo, per esempio se abbiamo un battito cardiaco sappiamo che a provocarlo sia la paura. Il feedback facciale ha fornito evidenze in questo senso, ma alcuni esperimenti recenti l'hanno messa in dubbio. Un esperimento riscontrò come i fumetti «The Far Side» di Gary Larson potessero risultare più divertenti se i volontari leggevano tenendo una penna o una matita tra i denti (metodo «pen in mouth») senza lasciare che le loro labbra la toccassero ma attivando la muscolatura del sorriso. Ma nel 2016, ben 17 diversi laboratori non riuscirono a replicare quei risultati, mettendo in dubbio l'ipotesi. Analizzando i dati di 50 anni, Coles ha notato che erano stati usati metodi diversi e alcuni di questi sostenevano il feedback facciale. Così ha deciso di cercare di risolvere la questione organizzando «The Many Smiles Collaboration», un gruppo eterogeneo di scienziati che avevano opinioni diverse sul tema e insieme hanno ideato una metodologia di cui tutti erano soddisfatti.

I ricercatori hanno pianificato tre tecniche già note, volte a incoraggiare i partecipanti ad attivare i muscoli del sorriso. Un terzo dei partecipanti ha utilizzato il metodo «pen in mouth», a un terzo è stato chiesto di imitare le espressioni facciali di attori sorridenti mostrandogliele in foto e all'ultimo terzo sono state date istruzioni per spostare volontariamente gli angoli delle labbra verso le orecchie e sollevare le guance usando i muscoli del viso, cioè mimando un sorriso. In ogni gruppo, metà dei partecipanti ha eseguito il compito mentre guardava immagini di cuccioli, gattini, fiori e fuochi d'artificio, e l'altra metà ha semplicemente visto uno schermo vuoto. I ricercatori hanno anche chiesto ai volontari di svolgere esercizi fisici o operazioni matematiche. Dopo ogni compito, i partecipanti hanno valutato quanto si sentissero felici. «The Many Smiles Collaboration» ha raccolto dati da 3.878 partecipanti provenienti da 19 Paesi. Dopo aver analizzato i loro dati, i ricercatori hanno trovato un notevole aumento della felicità da parte dei partecipanti che imitavano fotografie sorridenti o tiravano la bocca verso le orecchie. Ma proprio come il gruppo del 2016, non hanno trovato un forte cambiamento di umore nei partecipanti usando la tecnica della penna in bocca. «Inizialmente - afferma Coles - ci aspettavamo che tutte e tre le situazioni portassero allo stesso risultato. Ma tenere la penna in bocca porta a digrignare i denti, e pur spostando i muscoli non creano un sorriso genuino». Il prossimo obiettivo scientifico sarà ora quello che secondo Coles «è quello fondamentale per capire una parte dell'essenza umana: che cos'è l'emozione».