Alimentazione, al Breakfast Summer Camp per uno stile di vita sano: 30mila colazioni per bimbi in stato di necessità

Kellogg e Croce Rossa Italiana si uniscono per sostenere i bambini in stato di necessità. Sensibilizzare le fasce più giovani della popolazione a uno stile di vita sano tramite una corretta alimentazione, un'adeguata attività fisica e la lotta agli sprechi alimentari. È l'obiettivo del progetto «Breakfast Summer Camp», realizzato da Kellogg e Croce Rossa Italiana per l'estate 2021 che coinvolgerà circa 350 bambini delle fasce di età 8-13 e 14-17, appartenenti a famiglie in stato di necessità, in tutta Italia. Ai partecipanti saranno offerti tutti i pasti della giornata, compresa la colazione, per un totale di oltre 30.000 colazioni donate.

Il progetto si pone in continuità con i «Breakfast Club», programma di sostegno ed educazione alimentare nelle scuole di Kellogg e Croce Rossa che negli ultimi anni ha raggiunto circa 1.200 bambini e famiglie nelle aree più svantaggiate del Paese distribuendo circa 80.000 colazioni a titolo gratuito e che ora moltiplica il suo impatto nell'estate 2021 grazie a un programma in 14 tappe, che toccherà 12 regioni italiane tra inizio luglio e inizio settembre.