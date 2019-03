Spermatozoi immortali, attivi e fertili mezzo secolo dopo il congelamento

«Si dimostra così che lo sperma congelato da lungo tempo può sopravvivere ancora. In questo caso la fertilità si è mantenuta nonostate 50 anni di congelamento nell'azoto liquido», commenta Simon de Graaf, coordinatore dello studio. Secondo i ricercatori, si tratta del più vecchio sperma attivo conservato al mondo, e il più vecchio usato per generare prole.Durante il loro lavoro non hanno trovato differenza tra lo sperma congelato da 50 anni e quello da 1 anno. Delle 56 pecore inseminate, 34 sono rimaste incinte e hanno partorito, con tasso di gravidanza del 61%. Per fare un confronto, hanno usato il seme di 19 arieti, congelato da 12 mesi, per inseminare 1.048 pecore, di cui 618 sono rimaste gravide. In quest'ultimo caso il tasso di gravidanza è stato del 59%. In sostanza sono equivalenti.