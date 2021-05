Fare sport di sera aiuta a dimagrire, l'esercizio di mattina invece no: i risultati del nuovo studio

Fare sport di sera può essere molto più efficace sul corpo rispetto a quello della mattina. La ricerca viene dall'Australia, dove si è esaminato un gruppo di persone che hanno seguito una dieta ad alto contenuto di grassi. E si è scoperto che allenarsi di sera riduce gli effetti indesiderati sulla salute di un alimentazione eccessiva, mentre l’esercizio mattutino non ha lo stesso risultato.

APPROFONDIMENTI RIETI Alimentazione e sport, webinar dell'associazione More Sport Asd... LA RICERCA Colesterolo alto, bere il latte si può: una o due tazze al... EFFETTO BUCCIA D'ARANCIA Cellulite, niente effetto drenante dal caffè: va bene in...

Come funziona - La maggior parte dei ricercatori ritiene che gli esercizi siano in grado di regolare i nostri orologi interni. E quindi influenzare la salute e il metabolismo. Ma i risultati di studi precedenti pertinenti sono stati incoerenti. Alcuni suggeriscono che gli allenamenti mattutini, prima di colazione, brucino più grassi rispetto agli esercizi serali. Altri pensano l'opposto. E alcuni recenti esperimenti indicano che l'esercizio al mattino, se intenso, in realtà alteri il controllo della glicemia. Mentre gli stessi allenamenti, eseguiti la sera, si pensa che possano attenuare i picchi di zucchero nel sangue e migliorare la salute.

Il nuovo studio - La ricerca è stata compiuta al Mary MacKillop Institute for Health Research presso l'Australian Catholic University di Fitzroy, in Australia e pubblicata a maggio. Sono stati reclutati 24 uomini che non facevano sport ed erano in sovrappeso (escluse le donne per evitare problemi legati ai cicli mestruali) ed è iniziata una nuova dieta. Per circa il 65% i pasti consistevano in cibi grassi, i volontari non hanno mangiato nient'altro per cinque giorni. Poi gli scienziati li hanno divisi in tre gruppi. Uno ha iniziato ad allenarsi ogni giorno alle 6:30, un altro alle 18:30 e l'ultimo, invece, non ha praticato sport.

Dieta, hai sempre fame? Ecco perché e quali sono i rimedi per non ingrassare

I risultati - Dopo i primi cinque giorni di assunzione di grassi, il colesterolo degli uomini era salito. Nel gruppo che aveva fatto attività fisica al mattino, non è cambiato molto. Diverso, invece, per l'esercizio fisico serale, dove si è notata una riduzione del colesterolo. Inoltre hanno sviluppato un migliore controllo della glicemia durante la notte dopo i loro allenamenti, mentre dormivano, rispetto agli altri gruppi.