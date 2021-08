Svizzera, il paese riapre ai cinesi: si vuole tornare ai numeri pre-Covid

Con la campagna vaccinale che avanza anche i Paesi ricominciano ad aprire le loro porte agli stranieri. Gli uffici del turismo in Svizzera stanno «gettando le basi» per prepararsi a un possibile ritorno dei viaggiatori cinesi nel Paese alpino, poiché l'industria ha «sofferto» a causa di un forte calo dei turisti provenienti dall'estero. Lo ha affermato Lei Zhao, Market Manager dell'ufficio del turismo di Ginevra Fondation Geneve Tourisme & Congres, nel corso di un'intervista rilasciata ieri a Xinhua. Secondo quest'ultima, il 2019 è stato uno dei migliori per il turismo e le aspettative per il 2020 erano ancora più alte, «ma improvvisamente, tutto si è fermato», ha detto, spiegando che esclusi i primi due mesi del 2020, non c'è stato «quasi nessun turista proveniente dalla Cina».

Grandi hotel in vendita, fondi stranieri scatenati. L'inglese Reuben Brothers si aggiudica il Baglioni di Venezia

La pandemia globale ha portato nel 2020 a un arresto quasi totale dei viaggi in tutto il mondo mentre questo si apprestava a iniziare la sua lotta al Coronavirus. Nel 2019 la Cina è stata il terzo più grande mercato per il turismo svizzero e i suoi turisti hanno totalizzato 101.000 pernottamenti, un numero che si è ridotto a circa 12.000 nel 2020, secondo le cifre ufficiali di Switzerland Tourism. Secondo Zhao l'ufficio di Ginevra si sta ora preparando a un possibile ritorno dei viaggiatori cinesi e ha sviluppato diverse applicazioni per guidarli tra le strade del Paese. Inoltre, la Market Manager ha aggiunto che il suo ufficio ha lanciato diversi account sociale per promuovere la Svizzera in Cina, generando circa 10 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma cinese di video brevi Douyin.