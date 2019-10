Tatuaggi, ritirato inchiostro verde Lime Green: «Può provocare il cancro»

Lunedì 14 Ottobre 2019, 18:51 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2019 19:29

Attenzione all'colorato per. Il ministero della Salute ha disposto ildel pigmento verde "Lime Green" per tatuaggi per rischio cancerogeno. L'inchiostro marca "Intenze" realizzato in Usa, lotto SS274, è distribuito dalla ditta 151SRLS di Torino. «L' articolo è stato sottoposto a divieto di commercializzazione, ritiro e richiamo», sottolinea il ministero della Salute sul proprio sito.LEGGI ANCHEIl comunicato spiega nel dettaglio il motivo del ritiro: «Analisi hanno documentato presenza di: ANISIDINA (CAS 90-04-0) pari a 3 mg/kg e TOLUIDINA (CAS 95-53-4) pari a 21 mg/kg. Le ammine aromatiche non devono essere presenti ai sensi della Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1. Le ammine aromatiche ai fini della classificazione Regolamento CLP sono classificate con l’indicazione di pericolo H350. Può provocare il cancro ».