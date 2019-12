Un innovativo test di genomica molecolare per la valutazione di profili genici correlati all’obesità, alla sindrome metabolica o al rischio di sviluppare steatosi epatica e diabete, malattie ad alto impatto sociale che scontano una notevole diffusione epidemiologica in Campania, è da alcune settimane disponibile presso il laboratorio di Biochimica clinica e di Microbiologia virologica dell’azienda ospedaliera Monaldi di Napoli. Un’attività diagnostica finora assente nel panorama sanitaria di tutto il centro-sud

La notizia è stata resa nota dal dirigente responsabile del laboratorio Luigi Atripaldi nell’ambito del Corso di Medicina di laboratorio, consueto appuntamento di fine anno promosso al Monaldi . Due giornate di lezioni frontali teoriche con momenti di confronto tra laboratoristi e clinici nell’Aula magna dell’Ospedale collinare e formazione interattiva on line. Fari puntati su genomica molecolare e malattie rare e sul monitoraggio farmacologico del paziente in terapia anticoagulante e su innovative soluzioni in batteriologia. In occasione del Corso è stata consegnata una targa in ricordo del virologo Giuseppe Di Nicuolo, professionista distintosi per le notevoli capacità professionali, protagonista della Virologia dell’Ospedale Cotugno e di tutta la Virologia napoletana.

In Campania e anche nel Centro e Sud Italia i Laboratori dell’Azienda dei Colli rappresentano un’eccellenza unica nel campo della Diagnostica. Il laboratorio di microbiologia e virologia è già da alcuni anni il laboratorio di riferimento del Cento regionale trapianti presso il quale vengono inviati i campioni dei donatori per trapianto di organo solido e da quest’anno anche per trapianto di midollo e cellule staminali per la valutazione del rischio infettivo logico mediante esecuzione di esami sierologici e molecolari. Lo stesso laboratorio rappresenta l’unico laboratorio di 3° livello in Campania per la diagnosi della Tubercolosi ed inoltre è il nodo regionale della rete influnet per la diagnostica dei virus influenzali in collegamento diretto con l’Istituto Superiore di Sanità e con l’Organizzazione mondiale della Sanità per le opportune valutazioni epidemiologiche. “Siamo gli unici in Campania - avverte il primario Atripaldi - ad essere dotati di un servizio di Microbiologia”Fast Lab” in stretta collaborazione con i clinici in grado di fornire risposte celeri anche in urgenza ad alto valore predittivo che possono orientare immediatamente la terapia antibiotica o permettere la sua rivalutazione. Un laboratorio Fast Lab per la riduzione dei tempi di risposta è obiettivo prioritario per il microbiologo per ridurre la mortalità causata dalle infezioni sistemiche come la sepsi in quanto la variabile tempo è cruciale”.

La sepsi è una infezione che genera una risposta disregolata da parte dell’organismo con conseguente disfunzione di organo, colpisce 26 milioni di persone ogni anno nel mondo per cui ogni 2 secondi un paziente muore per questa sindrome. Oltre 5000 esami richiesti dalle principali Aziende sanitarie della Regione tra cui Policlinici Universitari per una valorizzazione economica di circa € 350 mila euro di esami in convenzione, 3 milioni di prestazioni all’anno molte delle quali ad alta complessità.E poi dosaggio di farmaci quali antibiotici ed antiepilettici di ultima generazione, studio dei fenotipi cellulari in citometria a flusso, esami di Coagulazione speciale che prevedono anche la valutazione dei nuovi anticoagulanti orali, nuovi biomarcatori di sepsi, test in Citometria per valutazione delle allergie ai farmaci e mezzi di contrasto, esami molecolari per valutazione del rischio trombotico e per la maggior parte delle patologie ereditarie sono alcuni dei numeri del super laboratorio del Monaldi-Cotugno.

Una nuova Sezione di Genomica molecolare all’interno del laboratorio di Biochimica ha reso disponibili test di farmaco genomica capaci di valutare la risposta individuale del paziente ai farmaci che vengono utilizzati. In pratica il laboratorio di genomica molecolare indirizza ad una medicina personalizzata al fine di aumentare il livello di sicurezza nei confronti delle terapie intraprese. Il Laboratorio di Biochimica Clinica del Monaldi ha infine adottato sistemi di massima automazione e tracciabilità dei percorsi e dei materiali, per l’utilizzo di un sistema interno di Qualità basato sull’Individualized Quality Control Plan secondo la norma ISO 9001:2015 e ISO 9001: 15189. “In pratica - aggiunge Atripaldi - viene utilizzata una strategia che va a ridefinire i programmi di controllo di qualità grazie all’utilizzo di un software certificato in grado di misurare la possibilità di eventuali errori e di indicare misure per la gestione del rischio clinico legato all’esecuzione di esami di laboratorio. Due i meccanismi principali attraverso cui i geni possono condizionare l’effetto dei farmaci: il primo è di tipo farmacocinetico, a cui appartengono tutti i geni che partecipano alle fasi di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione, il secondo è legato alla farmacodinamica, ovvero allo specifico meccanismo d’azione del farmaco sui suoi bersagli nell’organismo. I test che vengono eseguiti sono in grado di valutare eventuali polimorfismi genici che correlano con la capacità di alcuni gruppi di individui di metabolizzare i farmaci, per cui è possibile con queste indagini di adeguare la terapia per evitare dosi tossiche o dosi incapaci di produrre effetti terapeutici.





