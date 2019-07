Tonno in scatola, i consigli per mangiarlo in estate

Arrivano con l'estate i consigli per portare in cucina il tonno in scatola, alimento suggerito dagli esperti per ricette pratiche e veloci di piatti freddi. La conserva ittica, considerata da una ricerca Doxa/Associazione nazionale conservieri ittici (Ancit) la preferita in Italia con una presenza del prodotto alimentare nelle case pari a un 94% e portata in tavola ogni settimana da quasi 1 italiano su 2, trova l'apice del gradimento nel periodo estivo.



Il prodotto è infatti associato a

immagini di vacanze, al mare, alla spiaggia, alle gite fuori porta e ai pranzi all'aperto. Tra i suggerimenti di cucina, realizzati da Ancit con l'aiuto del nutrizionista Pietro Migliaccio, c'è quello di non cuocere il tonno in scatola perché è già stato sottoposto alla cottura, mediante uno specifico processo termico di sterilizzazione che avviene durante il confezionamento.



L'Associazione precisa che va utilizzato a temperatura ambiente, nei panini da mettere nello zaino, come ingrediente di insalate o preparazioni fredde. Altra raccomandazione è di conservarlo lontano da fonti dirette di luce e calore. Viene inoltre segnalato, una volta aperto il prodotto, di conservarlo in frigorifero ad una temperatura compresa tra +0° e +4° e consumato nell'arco di pochi giorni per evitare che deperisca presto. Tra le altre raccomandazioni sono indicati 50 grammi come quantità ideale per un pasto estivo. L'olio che contiene la scatola può essere usato come condimento.

Domenica 21 Luglio 2019, 21:25 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2019 23:58

