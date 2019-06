Martedì 25 Giugno 2019, 15:37 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 16:30

Sensibilizzare i cittadini sull'importanza della donazione degli organi è l'obiettivo dell'incontro dal titolo «Un donatore moltiplica la vita», che si terrà giovedì 27 giugno 2019 alle 16.30 a Caserta, nell'auditorium della Scuola specialisti dell'Aeronautica Militare, organizzato da Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della salute della Regione Campania con Mariarosaria Focaccio, responsabile Servizio divulgazione donazioni organi e tessuti; Antonio Corcione, direttore Centro Regionale Trapianti, in collaborazione con la Scuola Specialisti dell'Aeronautica, guidata dal col. Nicola Gigante.«In Campania sono circa 1000 le persone in attesa di trapianto di organi e spesso costrette a viaggi della speranza. Il nostro obiettivo è quello di diffondere la cultura della donazione», spiega Antonio Postiglione. Ai lavori, moderati da Vincenzo Caputo, sono previsti i saluti di Giorgio Magliocca, presidente Provincia di Caserta; Carlo Marino, sindaco di Caserta; Stefano Graziano, presidente V commissione Sanità della Regione; Franco Martino, presidente Associazione italiana trapiantati fegato di Caserta. Interverranno, tra gli altri, Antonio Corcione, Enrico Coscioni, Pio Zannetti, Giovanni Vennarecci, Antonio Giordano, Fabrizio Pane.In programma anche le testimonianze del papà di una donatrice, Giampiero De Honestis, e di un trapiantato Gennaro Biondi. Concluderà i lavori Vincenzo De Luca, governatore della Campania. Al termine, in piazza Carlo III, si terrà il concerto della banda dell'Aeronautica, con il soprano Teresa Sparaco e il sorvolo, durante l'inno di Mameli, della pattuglia aerea Infinity Ultralight Team.