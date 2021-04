Trapianti, al via la nuova campagna per la donazione

È partita ieri, 6 aprile, la nuova campagna "Donare è una scelta naturale", promossa dal Ministero della Salute e dal Centro nazionale trapianti (Cnt) in collaborazione con le associazioni di settore. L'iniziativa intende rimettere al centro dell'attenzione le 8.500 persone in attesa di trapianto, anche in vista della 24ma Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti, che si celebra domenica 11 aprile.

«In un momento in cui la pandemia sta rendendo molto più complicato il lavoro delle terapie intensive, riducendo di conseguenza i prelievi di organi e anche i trapianti, diventa ancora più fondamentale il consenso dei cittadini alla donazione», si legge in una nota del Cnt .

«Ad oggi sono quasi 9 milioni e mezzo le dichiarazioni di volontà registrate nel Sistema informativo trapianti, di cui 7 milioni di sì e 2 milioni e mezzo di no: le opposizioni restano ancora molto alte, e nei primi 3 mesi dell'anno, a fronte di 628mila nuove dichiarazioni raccolte dalle anagrafi comunali al momento del rinnovo della carta d'identità, i no sono stati ben 200mila, il 33,2%».

Secondo il Centro, è l'informazione la chiave per ridurre i dinieghi, che spesso sono causati da scarsa conoscenza del tema, pregiudizi e vere e proprie fake news. «Per questo motivo la nuova campagna nazionale punta a raggiungere i cittadini con un messaggio semplice: la donazione è una scelta naturale, che non costa nulla dato che avviene dopo la morte, e che può salvare la vita fino a sette persone bisognose di un trapianto e restituire a molte altre una migliore qualità di vita con la donazione dei tessuti».

Molti gli strumenti messi in campo, a partire dal nuovo sito web www.sceglididonare.it. Fino all'11 aprile la campagna sarà promossa sulle reti Rai grazie al sostegno di Rai per il Sociale, mentre per oltre due settimane sarà on air uno spot radiofonico al quale ha prestato la voce l'attore Emilio Solfrizzi. Lo spot video della campagna sarà in onda per un mese sui maxiled e nei circuiti tv delle 14 principali stazioni ferroviarie italiane. Domenica 11 aprile sarà online un altro video realizzato da Fanpage insieme al Centro nazionale trapianti.