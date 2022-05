Tumore al pancreas, parte uno studio per sperimentare il farmaco decitabina (è già usato per mielodisplasia e leucemia mieloide)

Finora la decitabina (il nome commerciale del farmaco è Dacogen) era utilizzata per la mielodisplasia e la leucemia mieloide acuta. Ora si proverà a utilizzarla anche per il tumore al pancreas. È stato arruolato a Verona il primo paziente per lo studio Orientate, la sperimentazione clinica che esplorerà il «riposizionamento» - o utilizzo alternativo - del farmaco decitabina contro l'adenocarcinoma duttale pancreatico, comunemente indicato come cancro del pancreas, in fase avanzata e resistente alle terapie. Lo studio clinico nasce da due ricercatori, Luca Cardone del Cnr e dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (Ire) - Irccs di Roma, promotore dello studio, e Michele Milella professore di Oncologia dell'Università di Verona e direttore dell' UOC di Oncologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (Aoui) di Verona, in qualità di coordinatore clinico.

Il cancro del pancreas è estremamente aggressivo. La maggior parte dei pazienti con questo tipo di tumore presenta una malattia metastatica avanzata al momento della diagnosi. Una prognosi sfavorevole è legata al fatto che le poche opzioni terapeutiche a disposizione hanno un' efficacia fortemente limitata dalla resistenza dei tumori ai trattamenti farmacologici.

In quasi tutti gli adenocarcinomi duttali pancreatici sono presenti mutazioni del gene Kras che stimolano le cellule pancreatiche a crescere in modo incontrollato, favorendo lo sviluppo e la progressione della neoplasia. Tuttavia, la mutazione del gene Kras oltre ad essere responsabile della malattia può rappresentare anche una sua vulnerabilità.

Infatti, una parte dei tumori avanzati rimane dipendente da questo gene per crescere. Questi tumori possono essere identificati e selezionati mediante una diagnostica innovativa e la ricerca ha già dimostrato in vari modelli pre-clinici che i tumori Kras-dipendenti sono sensibili all'azione della decitabina già approvata in passato dall'Fda per il trattamento della mielodisplasia e della leucemia mieloide acuta. Lo studio Orientate, di fase II, ne indagherà l'attività su pazienti con tumore del pancreas Kras-dipendente avanzato e resistenti alle terapie. Lo studio coinvolgerà altri centri oncologici italiani come ad esempio il Policlinico Universitario Gemelli di Roma, l'Istituto Pascale di Napoli. L'Anticancer Fund finanzia la ricerca con un importo che sfiora i 225.000 euro e lo studio è supportato anche dall'Associazione Nastro Viola.