Tumori, -11% di nuove diagnosi in un anno. «Con il Covid rischio di trovarli in fase più avanzata»

Per la paura del Covid, sono tantissime le famiglie che hanno rinunciato a un controllo in più, causando un crollo delle nuove diagnosi di tumore, che sono diminuite dell'11% nel 2020 rispetto al 2019. Ad oltre un anno dall'inizio della pandemia la situazione nel nostro Paese risulta molto difficile per gli oltre 3 milioni di persone che vivono con un tumore. I nuovi trattamenti farmacologici si sono ridotti del 13% mentre gli interventi chirurgici hanno fatto registrare un -18%.

«Ora che la maggioranza dei pazienti oncologici è stata vaccinata contro il Covid e messa così in sicurezza è tempo di tornare investire e a promuovere la lotta contro il cancro». È questo l'appello lanciato dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) in occasione dell'avvio del Congresso della Società Americana di Oncologia Clinica (ASCO), che si svolge in forma virtuale dal 4 all'8 giugno. «Ci sono stati numerosi ritardi o posticipazioni per gli esami diagnostici e di follow up - afferma Giordano Beretta, Presidente Nazionale AIOM -. Il rischio reale e concreto è quello di registrare un forte aumento dei tumori diagnosticati ad uno stadio più avanzato. La priorità deve essere la ripresa su tutto il territorio nazionale degli esami e dei trattamenti. Stiamo ancora riscontrando casi di pazienti che non si presentano nelle nostre strutture per ricevere prestazioni sanitarie. Dobbiamo quindi ribadire con forza che adesso gli ospedali italiani sono assolutamente luoghi sicuri e che il personale sanitario è stato vaccinato. Il rischio di contrarre il Coronavirus è molto ridotto, praticamente vicino allo zero. Al contrario le patologie oncologiche sono sempre molto pericolose e prima dell'inizio della pandemia causavano ogni anno oltre 180mila decessi. Un dato che potrebbe aumentare anche per colpa del Covid-19 e delle sue conseguenze nefaste sul Ssn».