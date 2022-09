I nuovi vaccini bivalenti aggiornati contro Omicron, come funzionano e quali sono gli effetti collaterali

I vaccini aggiornati contro le ultime varianti Omicron sono pronti. L'Agenzia europea del medicinali (Ema) ha autorizzato il farmaco contro il covid che neutralizza il ceppo originale del virus e le sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5. La speranza è che queste dosi migliorino la protezione contro i virus attualmente in circolazione che causano i contagi.

Ema, via libera ai vaccini adattati contro le varianti Omicron: dose booster consigliata per tutti gli over 12

Per il 5 settembre è attesa la pronuncia dell'Agenzia italiana del farmaco, ma i tempi saranno comunque stretti: entro dieci giorni, ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, sono infatti attese le prime forniture in Italia.

I nuovi vaccini sono bivalenti, ovvero contengono istruzioni per aiutare le nostre cellule a difendersi contro due ceppi del virus che causano il Covid-19. Il farmaco induce le cellule a produrre anticorpi che si legano a determinate parti delle proteine ​​​​spike sia dal ceppo originale del virus SARS-CoV-2 che dalle sottovarianti BA.4 e BA.5 Omicron, che condividono un picco identico. "Si tratta di vaccini realizzati, prodotti e consegnati in modo identico ai vaccini mRNA Covid che la maggior parte di noi ha già ottenuto", ha affermato il dottor Gregory Poland, che guida il gruppo di ricerca sui vaccini presso la Mayo Clinic di Rochester, nel Minnesota.

‼️ EMA has recommended authorising the first adapted COVID-19 #booster vaccines.



The Comirnaty and Spikevax vaccines adapted to the Omicron BA.1 subvariant will provide broader protection against #COVID19.



➡️ https://t.co/6xcmoNRK5c pic.twitter.com/Lw7eqcG8dO

— EU Medicines Agency (@EMA_News) September 1, 2022