Vaccini, 6 italiani su 10 pronti a spostare le ferie: salute rimane priorità

L'appuntamento per ricevere il vaccino anti Covid sembra aver messo i bastoni tra le ruote a molti italiani, pronti a partire per le tanto desiderate ferie. Ma sembra proprio che, di fronte al bivio tra relax e salute, la maggioranza preferisca l'immunizzazione alla partenza: oltre sei italiani su dieci (63%) sono disposti a spostare le ferie pur di fare il vaccino. È quanto emerge dalla prima indagine Coldiretti-Ixè sulle vacanze degli italiani al tempo della pandemia. «La tutela della salute resta la priorità degli italiani con solo il 23% di italiani che preferisce rimandare il vaccino - sottolinea Coldiretti - pur di godersi le ferie, mentre il restante 8% è indeciso. La scelta di vaccinarsi prima di andare in vacanza è spinta anche - precisa la Coldiretti - dalla possibilità di accedere al green pass».

«Resta il fatto che l'emergenza Covid ha condizionato quest'anno la scelta del luogo di quasi un italiano su due (49%) che va in vacanza» secondo un'analisi Coldiretti su dati Istat. Non a caso, secondo l'analisi, il 33% dei vacanzieri resterà all'interno della propria regione, e solo il 6% prevede di andare all'estero. Il resto si recherà in una regione diversa da quella di residenza.