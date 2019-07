Il vino rosso potrà essere usato per combattere ansia e depressione: la scoperta

Martedì 30 Luglio 2019, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 16:07

Ilfa buon sangue e buon umore. Gli effetti della bevanda dionisiaca sono ancora più positivi di quello che si possa pensare. Secondo uno studio dei ricercatori dell'il vino rosso contiene una sostanza chimica chiamata resveratrolo che contrasta l'ansia e la depressione. Ecco perché dopo un'intensa giornata di lavoro è bene rilassarsi con un buon bicchiere di vino.Non è l'alcool che ha effetti anti-stress, ma è proprio il vino ad avere queste particolari caratteristicje. Il dottor, co-autore principale dello studio, ha dichiarato: «Il resveratrolo può essere un'alternativa efficace ai farmaci per il trattamento di pazienti affetti da depressione e disturbi d'ansia».Prima di oggi erano noti gli effetti contro la depressione, ma da uno studio sui topi è emerso che la sostanza è in grado di ridurre l'ansia. Sulla base dei risultati, i ricercatori sperano che il resveratrolo possa essere usato per sviluppare nuovi farmaci anti-ansia e antidepressivi.