Mal di testa, febbre alta, brividi e vomito: dalle zanzare il virus che uccide

, dopo aver rilevato a Orange County (DOH-Orange), alla fine della scorsa settimana, che molti polli sentinella nello stesso gregge sono risultati positivi al virus dell'equina orientale (EEEV), notando che il rischio di trasmissione del virus all'uomo è aumentato.dellain genere compaiono da 4 a 10 giorni dopo che una persona è stata punta da una zanzara infetta. I casi gravi di virus "iniziano con l'insorgenza improvvisa di", secondo il Centri di controllo americani, con i medici che hanno riscontrato che "la malattia può quindi progredire in".Un terzo delle persone colpite dal virus muore, mentre i sopravvissuti in genere hanno "danni cerebrali da lievi a gravi".. "Gli antibiotici non sono efficaci contro il virus - dicono i Centri di controllo americani -, e non sono stati scoperti efficaci farmaci antivirali

.

Mosquito borne Eastern equine encephalitis virus (EEEV) in FL. May be found in Atlantic and Gulf Coast states. Some cases along Great Lakes. https://t.co/XnXxkOSPcD