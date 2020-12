La pizza Dea Fortuna per il 2021 è di Pignalosa

Cambia pelle, di rinnova, si trasforma, ma è sempre buonissima. E' la pizza. Questa che stiamo presentando, in particolare è con ingredienti a chilometro zero: la sua ricetta tradizionale diventa innovativa. E' la prima pizza del 2021 firmata Giuseppe Pignalosa. E anche se questo piatto, lustro per la cucina italiana e napoletana, ha avuto origine, qualcuno dice, fin dal Neolitico, il 2021 si contraddistigue per l'originalità della creazione ideata da un artista della pasta. Così, il famoso pizzaiolo Giuseppe Pignalosa di Ercolano sforna la prima pizza dell'anno e la battezza “Dea Fortuna”. Gli ingredienti sono simboli di ricchezza come le lenticchie e il cotechino, di fortuna come il peperoncino rosso, e di abbondanza come le foglie di oro.



Ancora una volta Giuseppe Pignalosa riesce a sorprendere la sua clientela che degustando questa prima nata dell’anno, assicura un nuovo successo per il palato. E pensare che Pignalosa è stato fra i primi ad adeguarsi alle nuove regole del lockdown del 2020. "La pandemia - spiega - ci ha messi di fronte a tante scelte. I miei ristoranti erano chiusi, mi chiedevano consegne a domicilio ma non volevo rinunciare al concetto che aveva ispirato Pignalosa Pizzeria e Le Parùle, luoghi in cui la pizza diventa esperienza di bellezza e di bontà. E così l’idea: creare dei punti di asporto dedicati solo al delivery. Le nostre pizze, adesso, arrivano direttamente a casa dei nostri clienti". E così, questo 2021 si apre con la De Fortuna, sperando che la dea bendata arrivi davvero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA