Antica Pizzeria da Michele arriva a Roma: martedì l'apertura dedicata a Francesco e Antonio Condurro

Mercoledì 26 gennaio, l'Antica Pizzeria Da Michele apre nel quartiere Tuscolana, in viale Spartaco 76. Un'apertura diretta al pubblico, come da tradizione dell'Antica Pizzeria Da Michele in the world, dedicata ad Antonio e Francesco Condurro, recentemente scomparsi.

«Roma aggiunge una terza sede alle precedenti, toccando stavolta il quartiere residenziale Tuscolana, alla giusta distanza dalle altre pizzerie, che si trovano rispettivamente a Flaminio ed Eur. – spiega Alessandro Condurro, Ad de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world. – Quest’apertura è dedicata a Don Antonio Condurro, nel giorno del suo trigesimo, decano della pizzeria di Napoli, e a mio padre Francesco, tra i fondatori de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world dieci anni fa, esattamente il 31 gennaio 2012, quando la sede di Tokyo è stata inaugurata».

«Ci è sembrato giusto rendere omaggio a due persone che hanno fatto tanto per la pizzeria e per la diffusione della nostra pizza nel mondo – continua Daniela Condurro, Ad de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world –. A loro va il nostro pensiero, nel continuare il lavoro che hanno iniziato. Questa dedica alle persone care che non ci sono più rafforza ancora di più la nostra presenza nella città eterna e rappresenta l'impegno delle nuove generazioni a tenerne sempre vivo il ricordo, per non deluderli mai».

L'Antica Pizzeria Da Michele Roma Tuscolana conta 120 coperti interni e 35 esterni e ripropone il design della pizzeria di Palermo e Roma Eur, realizzato dagli architetti palermitani Salvo Laversa e Vincenzo Simanella. Una pizzeria elegante nel progetto e nella realizzazione, che mantiene l’autenticità della casa madre nel gusto e nelle scelte presenti in menu, con tutte le note tradizionali che il prestigioso marchio de l’Antica Pizzeria Da Michele porta con sé. Nel menu sono presenti le pizze della sede di via Sersale, a Napoli, ovvero margherita, marinara, cosacca e marita, con l'aggiunta di altre varianti concordate con il brand che, come da tradizione, rispettano la storia e i 152 anni de l'Antica Pizzeria Da Michele.