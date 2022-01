L'Antica Pizzeria Da Michele Tokyo Ebisu compie 10 anni: «Orgogliosi di questo traguardo»

L'Antica Pizzeria da Michele in the world compie 10 anni nel giorno dell'anniversario della sua prima sede, dopo Napoli: Tokyo Ebisu.

«L'Antica Pizzeria Da Michele Tokyo Ebisu festeggia 10 anni dalla sua inaugurazione, come prima sede all'estero della MITW - spiega Alessandro Condurro, Ad de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world. - In un momento complesso come questo, siamo felici di poter celebrare n bel ricordo e un grande risultato. Con mio padre, Francesco Condurro, il 31 gennaio 2012 iniziava un percorso che ha portato a 24 aperture nel mondo e a tante altre che sono programmate per quest'anno e il prossimo. Questo traguardo segna il primo passo di una storia che dura da 152 anni e che si proietta sempre di più verso il futuro, sia a livello di business che di orizzonti culturali del prodotto pizza, come nostra idea costante di tradizione e innovazione vuole».

APPROFONDIMENTI L'APERTURA Antica Pizzeria da Michele arriva a Roma: martedì... L'INIZIATIVA Da Michele in the world, ecco la app che unisce le pizzerie del... SPECIALE PIEMME World Pizza Day 2022, all'Antica Pizzeria Da Michele arriva...

«Siamo orgogliosi di questo traguardo, prima come famiglia e poi come azienda - continua Daniela Condurro, AD de l'Antica Pizzeria Da Michele in the world. - Le foto di mio padre Antonio sono in tutto il mondo e le figure dei nostri antenati, da Salvatore e Michele in poi, sono viste come esempi per la loro dedizione costante al lavoro. Il nostro obiettivo è che questa etica lavorativa non cambi mai e, anzi, sia ripetuta in tutto il mondo, così come la nostra pizza, nelle diverse sedi aperte finora».