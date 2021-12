Giappo Burger: l'unione della cucina napoletana e giapponese

Lo chef e imprenditore Enrico Schettino continua a innovare il mondo della cucina fusion e a sorprendere quello dell’imprenditoria grazie a «Giappo Burger», il primo locale interamente dedicato all’omonimo nuovo format culinario situato all’angolo tra Piazza Vanvitelli e via Bernini, nel quartiere Vomero, a Napoli. «Giappo Burger» è l’incontro tra i sapori mediterranei e quelli giapponesi, tra il made in Italy e l’Oriente, in una location...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati