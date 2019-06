Da Masterchef a Festa a Vico: sfida tra giudici e chef stellati

Martedì 4 Giugno 2019, 10:57 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2019 11:49

Anche i giudici di MasterChef alla cena delle stelle a Pizza a Metro. All'evento di gala della kermesse «Festa a Vico» organizzata dallo chef gennaro Esposito si sono alternati ai fornelli i più grandi e famosi nomi del panorama gastronomico italiano. In cucina Bruno Barbieri, Matteo Baronetto, Antonino Cannavacciuolo, Nino Di Costanzo, Pino Cuttaia, Giorgio Locatelli, Giuseppe Mancino, Giancarlo Morelli, Alessandro Negrini e Fabio Pisani, Giancarlo Perbellini, Valeria Piccini, Emanuele Scarallo, Maurizio e Sandro Serva, Massimo Spigaroli, Francesco Sposito, Cristiano Tomei, Gennaro Esposito. E ieri la cifra delle donazioni raccolte è giunta a quota 153.700.«Per me è un piacere essere qui e visitare i luoghi in cui è nato il mio amico Antonino Cannavacciuolo» racconta con il sorriso Giorgio Locatelli, giudice di MasterChef. Tra i re dei fornelli, infatti, c'è amicizia e complicità. «Ho avuto un'accoglienza calorosissima qui - continua Locatelli - Oltretutto un bellissimo territorio. Il mio piatto di stasera è un tartare un po' più speziato del solito». Locatelli e Cannavacciuolo mangiano una pizza insieme prima di dare il via alla serata. «La Festa è l'occasione per rivedere tanti colleghi e poter non solo lavorare insieme ma anche per prendersi un bicchiere di vino dopo, e farsi due chiacchiere» afferma lo chef Francesco Sposito.