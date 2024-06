Luminist a Napoli è il ristorante più visionario d'Italia per Gambero Rosso

Luminist, nelle Gallerie d'Italia di Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, è il ristorante più visionario d'Italia: il riconoscimento è stato assegnato da Gambero Rosso, insieme ad Artribune e Feudi di San Gregorio, nell'ambito del progetto Visionary Places.

L'iniziativa è nata per celebrare «l'eccellenza e la capacità imprenditoriale nell'offrire un'esperienza gastronomica di altissimo livello, capace di coniugare arte, innovazione, design, responsabilità sociale e ambientale», dicono gli organizzatori. Al secondo posto il SanBrite di Cortina d'Ampezzo, medaglia di bronzo per IO Luigi Taglienti di Piacenza, che ha restituito alla città una preziosa chiesa sconsacrata.

A pari merito seguono AlpiNN - Food Space & Restaurant a Kronplatz (Bolzano), il ristorante Torre in Fondazione Prada a Milano, Il Sale di San Vincenzo (Livorno), Arnolfo a Colle Val d'Elsa (Siena), Mazzo e Ninù, entrambi a Roma e Vettor a Bari.

I ristoranti in questione vengono considerati «esempi di creatività culinaria e artistica che si combinano per offrire un'esperienza completa e unica», locali «che hanno saputo generare un impatto positivo sul territorio e sull'intera comunità, restituendo valore alla cultura dell'ospitalità»

Diversi i criteri presi in considerazione, per entrare in classifica: dalla visione imprenditoriale alla capacità di generare benessere, dall'offerta gastronomica all'innovazione, fino al rapporto con arte, architettura e design. «La scelta di ospitare spazi dedicati all'inventiva di chef italiani all'interno delle Gallerie d'Italia è volta ad arricchire e ampliare l'offerta culturale mettendo insieme forme diverse ma complementari di estro e creatività», il commento di Michele Coppola, direttore generale delle Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, che parla di «una scommessa aggiuntiva sul talento italiano, secondo un modello che vede l'arte, la cultura e la creatività come un importante fattore di crescita e sviluppo».