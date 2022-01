Napoli, Golocious festeggia la sua 15esima apertura

Nel salotto buono della città di Napoli, tra palazzi storici e vetrine eleganti, arriva la “Pizza in teglia” targata Golocious. Il format ideato dagli imprenditori e food influencer Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli che ha già conquistato mezza Italia in soli due anni, festeggia la sua quindicesima apertura in via Carducci 47.

C’è l’imbarazzo della scelta nel ricco menù, a partire dalla golosa la Queen of Pistacchio (Mortadella Igp bolognese, pesto di pistacchio, provola, dadini di patate al forno), per poi passare alla Crispy (stick di patate dolci americane fritte, salsiccia di suino, provola e salsa crispy), e come non nominare la Rotolo (crocchè panato al panko, fonduta di cheddar, provola, bacon croccante e dadini di patate al forno). Non mancano tutte le classiche come Margherita, Marinara e quelle che strizzano l’occhio a Nerano e Amatriciana.

Il trancio è crunch grazie alla all’impasto a 48 ore di lievitazione con utilizzo della biga per un blend di farine tipo 0 (30%) e tipo 1 (70%). Completano l’offerta le fritture come il crocchettone panko, le frittatine al ragù e al pistacchio. Il brand, nato con l’obiettivo di far godere occhi, palato e stomaco, si declina anche nei format “Burger&Wine”, “Pizza & Cucina” e “Sbam” presenti a Napoli, Sorrento, Portici, Roma, Milano, Padova, Jesolo e Verona.