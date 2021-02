Napoli, le Officine Bistrot di Napoli si reinventano in onore della tavola: family Box e menù con il piatto preferito

Dalla colazione americana all’aperativo creativo, passando per il pranzo gastronomico, il ristorante di Napoli Le Officine Bistrot si è reinventato in tempi di Covid, creando speciali format in linea con decreti e zone colorate e il nuovo stile di vita, dettato dalle tante restrizioni. Con estro e determinazione il direttore Andrea Esposito, dopo il primo lockdown, ha deciso di non spegnere forni e fornelli e ha riaperto il locale creando ad hoc uno speciale bar e ideando un pranzo con menù gastronomico a base di piatti della tradizione. Inoltre, ha riaperto ufficialmente anche il ristorante: la cucina, guidata dallo Chef Luigi Quaranta, torna a preparare i piatti gourmet del creativo menù a la carte di terra e di mare.

Inoltre, visto il periodo particolare, sono state create anche le “family box”: in ogni casa, arriva a domicilio, a più parenti, nonni in particolare, la stessa cena o lo stesso pranzo, così, seppur distanti, tutti possono gustare gli stessi piatti. La scatola contiene uno speciale menù dall’antipasto al dolce sia di mare che di terra: polpo in doppia cottura su vellutata di patate al timo limonato, mozzarella fritta ripiena di salsicce e friarielli, paccheri con scorfano, vongole e zucchine, tortello ripieno di cacio e pepe, ombrina con scarola, olive e capperi, maialino glassato al vino rosso cotto a bassa temperatura, sfera di cioccolata e arancia, flan al pistacchio di bronte. Il tutto accompagnato da pane e grissini fatti a mano. Il consiglio è di videochiamarsi, per mangiare e stare tutti insieme. Per il delivery e l’asporto lo speciale menù gastronomico prevede cibi partenopei dal ragù al gateau di patate. Ogni giorno piatti diversi e confortanti della cucina napoletana. Quando il colore della zona lo consente e si può mangiare al ristorante, lo Chef a sorpresa prepara dei primi piatti fuori menù con i prodotti stagioni oppure soddisfa speciali richieste dei clienti come ad esempio il piatto preferito.



Dalla mattina è anche attivo il bar, dove si può ordinare oltre a cappuccino, cornetti, brioche, mini capresi e sfogliatelle anche l’american breakfast con uova strapazzate, bacon fritto, pane tostato, marmellate, muffin, brownie, cheese cake e dolci della tradizione a stelle e strisce. Non possono mancare l’ora del tè con biscotti artigianali e miscele provenienti da tutto il mondo e l’aperitivo con spritz e cocktail, accompagnati da golosi finger food.



Le Officine Bistrot

Via Andrea d’Isernia, 6 - Napoli

tel. 08118709625



