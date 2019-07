Apre Opoké, a Napoli il primo ristorante virtuale di Poké Bowls

Mercoledì 31 Luglio 2019, 18:26

Leggera, fresca e a basso contenuto calorico. Sono questi i motivi per il quale le poké possono considerarsi il trend assoluto dell’estate 2019. È il classico piatto hawaiano, generalmente a base di pesce marinato a cubetti con in genere riso e il condimento di una salsa. La diffusione delle poké è iniziata un paio di anni fa, partendo dalla West Coast americana, dalle isole paradisiache del surf e del mare incantato, per poi sfondare a Londra, Parigi e anche in Italia.Una moda che oggi arriva anche a Napoli grazie a Opoké, il primo ristorante virtuale di poké bowls, nato dall’acquisizione della startup I am Poké da parte del gruppo Osushi. Due anni estremamente impegnativi quelli vissuti dal gruppo ‘Osushi, guidato da Alessio D’Orsi, Luca Romito e Fabio Romito, nato come uno dei primi ristoranti di sushi nel cuore del Vomero, ha investito fortemente nel delivery con l’apertura di due take away: uno a via Cilea, a pochi passi dal ristorante, l’altro in via Petrarca.I tre giovanissimi imprenditori hanno quindi puntato forte sulla ristorazione virtuale, acquisendo la startup “I’am Poké”, specializzata nella realizzazione di Poké Bowls. Osushi apporterà il proprio know-how nella scelta delle migliori materie prime, ma non solo: è prevista entro l’autunno 2019 l’apertura del nuovo take away a via Vittoria Colonna. Il nuovo ristorante sarà il primo a marchio Opoké.Oggi le poké vengono preparate in un laboratorio al Vomero e possono essere ordinate su tutte le piattaforme di delivery.